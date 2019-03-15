15 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den 3 sürpriz
Fransız, "Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve İrfan Can'ı beğeniyoruz. F.Bahçe'ye gelirler mi; şartları nasıl?" diyerek bilgi aldı. Uzun 1 isim için olumlu konuştu.
Giriş Tarihi: 15.03.2019 00:07 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 07:47
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