15 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 3 sürpriz

Fransız, "Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve İrfan Can'ı beğeniyoruz. F.Bahçe'ye gelirler mi; şartları nasıl?" diyerek bilgi aldı. Uzun 1 isim için olumlu konuştu.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 00:07 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 07:47
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Fenerbahçe'den 3 sürpriz

Gelecek sezonun takımını kurmak için çalışmalara yavaştan başlayan Fenerbahçe'de 3 sürpriz isim gündeme geldi.

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Fenerbahçe'den 3 sürpriz

Bu gelişmenin ise sarı-lacivertli takımın 2 hafta önce 3-2 kazandığı Rizespor maçı sonrasında yaşandığı kaydedildi.

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Fenerbahçe'den 3 sürpriz

Alınan bilgiye göre karşılaşmanın ardından menajer Ömer Koray Uzun'la karşılaşan sportif direktör Damien Comolli'nin, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, Valladolid'de kiralık oynayan Enes Ünal ve Başakşehirli İrfan Can'ı sorduğu belirtildi.

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Fenerbahçe'den 3 sürpriz

Comolli, "3 oyuncuyu da beğeniyoruz. Şartları nedir? F.Bahçe'ye gelme durumları var mı?" diyerek Uzun'dan bilgi istedi.

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Fenerbahçe'den 3 sürpriz

SEZON SONU GÖRÜŞELİM

Orta saha Okay için "Gelmesi imkansız. Celta onu vermez" cevabını veren Uzun'un 23 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu İrfan Can konusunda ise "Başakşehir İrfan'ı bırakmak için yüksek bir bonservis ister.

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