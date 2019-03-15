Fenerbahçe transfer bombasını erken patlattı!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de takviye çalışmaları şimdiden başladı. Sezon başında yaptığı hataları tekrarlamak isteyen sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sezon sonunda 14 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek Fenerbahçe ilk transferini bitirdi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 15.03.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 12:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





