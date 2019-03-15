15 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transfer bombasını erken patlattı!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de takviye çalışmaları şimdiden başladı. Sezon başında yaptığı hataları tekrarlamak isteyen sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sezon sonunda 14 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek Fenerbahçe ilk transferini bitirdi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 15.03.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 12:25
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Fenerbahçe transfer bombasını erken patlattı!

Fenerbahçe'de dünyaca ünlü yıldızın bileti kesildi. Teknik direktör Ersun Yanal isteği doğrultusunda yıldız futbolcuyla temasa geçildi.

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Fenerbahçe transfer bombasını erken patlattı!

Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan yıldız stoper, Sarı Lacivertli forma için gün sayıyor.

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Fenerbahçe transfer bombasını erken patlattı!

Taraftarları sevince boğan transfer gelişmesi rakip takım tarafların da gözünü korkuttu.

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Fenerbahçe transfer bombasını erken patlattı!

Fenerbahçe'nin savunma bölgesine alacağı ünlü yıldız, her maçta hücum oyuncularının kabusu oluyor.

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Fenerbahçe transfer bombasını erken patlattı!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da dikkatini çeken yıldız stoper, rakip kulüpleri bir hayli zorlayacak.

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