16 Mart 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Beşiktaş - Göztepe ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Spor Toto 'in 26. haftasında Vodafone Park'ta ile karşı karşıya gelecek. İki takım, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş - Göztepe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 24'ünü , 9'unu kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-46 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında 'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Şenol Güneşten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaşın Göztepe 11i ŞENOL GÜNEŞ'TEN YILDIZ İSME KESİK! İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GÖZTEPE 11'İ

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto 'in 26. haftasında oynanacak Beşiktaş - Göztepe karşılaşması 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Göztepe, 'da 25. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 24 lig maçında Beşiktaş 14, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 46 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Beşiktaş tarihi dönemeçte

Son 11 maçta 50 gol atıldı

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 11 maçta fileler toplam 50 kez havalandı.

Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 16 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 11 randevuda maç başına gol ortalaması 4,5 olarak gerçekleşti.

Beşiktaş'ın konuğu Göztepe

Farklı skorlar

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 49 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Serdar Bilgili geri mi dönüyor?

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
F.Bahçe pes etmedi! işte güncel puan durumu F.Bahçe pes etmedi! işte güncel puan durumu
F.Bahçe pes etmedi! işte güncel puan durumu F.Bahçe pes etmedi! işte güncel puan durumu
Fenerbahçe'den geri dönüş! Fenerbahçe'den geri dönüş!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör