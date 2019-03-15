Yabancı sınırıyla 50 milyon euro
Ligde 2005-06’dan itibaren başlayan yabancı kuralında 2015- 16’ya kadar 50 milyon euro’luk bir gelir elde edildi. Çıkarılması beklenen 6+2+2 formülüyle de yerlilere değer kazandırılacak
Türk futbolunda uzun bir süredir gündemi meşgul eden yabancı kuralında köklü bir değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı. Çıkarılması beklenen 6+2+2 formülüyle yerli futbolculara değer kazandırılması hedefleniyor. 2005-06'dan itibaren yabancı kuralının başlamasıyla birlikte çeşitli kurallar uygulandı. Bu süreçte 10 futbolcu Avrupa'ya transfer oldu. BU transferlerden 50 milyon Euro gelir elde edildi. Bu gelirin içerisinde en büyük pay 13 milyon euro'ya A.Madrid'e transfer olan Arda Turan'a aitti. Ardından Mehmet Topal da 5.5 milyon euro'ya Valencia'ya yüklü bir bonservisle giden bir başka isim oldu. Avrupa liglerinde yabancı kuralında Türkiye'ye model oluşturabilecek, dikkat çeken ülkeler Almanya ve İngiltere. Almanya'da en az 12 Alman futbolcunun kadroda olma zorunluluğu var ve en az 8'i de alt yapıdan gelecek. İngiltere'de ise Avrupa Birliği ülkesi dışından gelenlere milli olma sayısıyla ilgili zorunluluk bulunuyor
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