Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasının açılış maçında Beşiktaş ve BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Akhisar’ı deplasmanda deviren Beşiktaş, bugün de Vodafone Park’ta Erzurumspor’u yenerek bir keskin virajı daha kazasız dönmek istiyor. Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş - BB Erzurumspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Ligin ikinci yarısına Akhisarspor'da aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak. Siyah-beyazlılar, Erzurumspor'u yenerek bir keskin virajı daha kazasız dönmek istiyor. Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Vida, bugünkü mücadelede takımındaki yerini alamayacak.



BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ADRIANO GERİ DÖNÜYOR

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek. Öte yandan Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalya mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

GÖZLER BURAK'TA

Akhisar maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Ç. Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.