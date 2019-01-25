Quaresmanın 216. maçı

25 Ocak 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
BB Erzurumspor maçına ilk 11'de başlayan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı forma altında 216. maçına çıkmış oldu. Bugüne kadar kulüp kariyeri olarak en fazla maça Porto'da çıkan Quaresma, BB Erzurumspor maçıyla birlikte Porto'da oynadığı maç sayısına da ulaşmış oldu. Porto forması altında 216 karşılaşmaya çıkan Ricardo Quaresma, Portekiz ekibinde 49 gol atıp 56 asist yapma başarısı gösterdi. Beşiktaş formasıyla da Porto'da çıktığı maç sayısına ulaşan Quaresma, geride kalan 215 maçta 37 gol atarken 76 da asist yaptı ve 113 gole direkt etki etti.
Quaresma'nın 216. maçı
Giriş Tarihi: 25.01.2019
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla 216. maçına çıktı. Quaresma, bu maçla birlikte Porto'da forma giydiği sayıya ulaştı.
BB Erzurumspor maçına ilk 11'de başlayan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı forma altında 216. maçına çıkmış oldu. Bugüne kadar kulüp kariyeri olarak en fazla maça Porto'da çıkan Quaresma, BB Erzurumspor maçıyla birlikte Porto'da oynadığı maç sayısına da ulaşmış oldu. Porto forması altında 216 karşılaşmaya çıkan Ricardo Quaresma, Portekiz ekibinde 49 gol atıp 56 asist yapma başarısı gösterdi. Beşiktaş formasıyla da Porto'da çıktığı maç sayısına ulaşan Quaresma, geride kalan 215 maçta 37 gol atarken 76 da asist yaptı ve 113 gole direkt etki etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!