25 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Quaresma'nın 216. maçı

Quaresmanın 216. maçı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2019

'ın Portekizli yıldızı , siyah-beyazlı formayla 216. maçına çıktı. Quaresma, bu maçla birlikte 'da forma giydiği sayıya ulaştı.

Erzurumspor maçına ilk 11'de başlayan , siyah-beyazlı forma altında 216. maçına çıkmış oldu. Bugüne kadar kulüp kariyeri olarak en fazla maça 'da çıkan Quaresma, BB Erzurumspor maçıyla birlikte Porto'da oynadığı maç sayısına da ulaşmış oldu. Porto forması altında 216 karşılaşmaya çıkan Ricardo Quaresma, Portekiz ekibinde 49 gol atıp 56 asist yapma başarısı gösterdi. formasıyla da Porto'da çıktığı maç sayısına ulaşan Quaresma, geride kalan 215 maçta 37 gol atarken 76 da asist yaptı ve 113 gole direkt etki etti.

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