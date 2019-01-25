25 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Dorukhan yine boş geçmedi

Dorukhan yine boş geçmedi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 Giriş Tarihi: 25.01.2019

'ın genç yıldızı ligin ikinci yarısına çok iyi başladı. Geçen hafta Akhisarspor filelerini havalandıran genç futbolcu, 'u da boş geçmedi.

'ın sezon başında 'dan kadrosuna kattığı ve ligin ilk yarısında gösterdiği performansla 'in değişmezlerinden olan , 'in ikinci yarısına da çok iyi bir giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta Akhisarspor ağlarına jeneriklik bir gol atan genç futbolcu, filelerini de boş geçmedi. Karşılaşmanın 78. dakikasında Ljajic'in yaptığı ortada ceza sahası içinde çok iyi yükselen Dorukhan kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına eşitliği getiren isim oldu. Genç futbolcu orta sahada da takımın en çok koşan isimlerinden birisi olarak dikkat çekti.

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