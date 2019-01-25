Dorukhan yine boş geçmedi
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz ligin ikinci yarısına çok iyi başladı. Geçen hafta Akhisarspor filelerini havalandıran genç futbolcu, BB Erzurumspor'u da boş geçmedi.
Beşiktaş'ın sezon başında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı ve ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Şenol Güneş'in değişmezlerinden olan Dorukhan Toköz, Süper Lig'in ikinci yarısına da çok iyi bir giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta Akhisarspor ağlarına jeneriklik bir gol atan genç futbolcu, BB Erzurumspor filelerini de boş geçmedi. Karşılaşmanın 78. dakikasında Ljajic'in yaptığı ortada ceza sahası içinde çok iyi yükselen Dorukhan kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına eşitliği getiren isim oldu. Genç futbolcu orta sahada da takımın en çok koşan isimlerinden birisi olarak dikkat çekti.
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