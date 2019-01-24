Beşiktaş hükmen galip!

PFDK, Akhisarspor - Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un yaptığı kural hatası sonrası Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galip sayılmasına karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak'ta oynanan Beşiktaş maçında kural hatası yaparak esame listesine 13 yabancı yazan Akhisarspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Kurul, Akhisarspor'un Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren 0-3 hükmen mağlup ilan edilmesine karar verdi. Akigo, maçı 3-1 kaybetmişti. 2018-19 Süper Lig Statüsü'ne göre kulüplerin 18 kişilik maç kadrosunda en fazla 11, 21 kişilik kadroda ise en fazla 12 yabancı futbolcuyu esame listesine alma hakkı bulunuyor. PFDK ayrıca aynı maçta kötü ve çirkin tezahüratta bulunan doğu maraton tribün E blokta yer alan seyircilerin elektronik biletlerini sonraki iç saha karşılaşmasında bloke etti.



Kurul ayrıca, Beşiktaş'a 190 bin TL, Trabzonspor'a 70 bin TL, Bursaspor'a 300 bin TL, Fenerbahçe'ye 65 bin TL para cezası verdi.



PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 20.01.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT H, I, J, K, L, KUZEY KALE ARKASI ÜST B, C, D, E, DOĞU ALT H, I, J, K ,L, DOĞU ÜST B, C, D, E, F, GÜNEY KALE ARKASI ALT I, J, K, L, GÜNEY KALE ARKASI ÜST AKTİFBANK B, C, D, E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ÖZER BAYRAKTAR'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN KANDEMİR'in müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi İBRAHİM HALUK ŞAHİN hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- BURSASPOR Kulübünün, 21.01.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123, 124, 125, 126 ve TOFAŞ KUZEY 108 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI 126 ve 127 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI 126 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 21.01.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 104M ve 105M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY KALE ARKASI D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- AKHİSARSPOR Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,



Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.