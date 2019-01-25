25 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz’a hem destek hem protesto

Burak Yılmaz’a hem destek hem protesto
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2019

’in 19. haftasında -BB Erzurumspor’u konuk ederken tribünlerden ’a hem destek hem de vardı.

'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde tribünler için ikiye bölündü. Golcü futbolcu ısınırken şut çalışmasında attığı goller sonrasında tribünlerin bir kısmı Burak'ı alkışlarken bir grup ise ıslıkladı. Esame listelerinin okunduğu sırada hoparlörden Burak Yılmaz'ın adı duyulduğu anda tribünlerin büyük çoğunluğu golcü oyuncuya destek verirken, bazı taraftarlar ise ıslıklayarak tepkisini sürdürdü.

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