25 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Mirin devam edemedi

Mirin devam edemedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2019

'ın Fransız savunmacısı Nicolas Isimat-, Erzurumspor maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında yerini 'e bıraktı.

'ın yeni transferi Nicolas Isimat-, Erzurumspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında belinden yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş'ın kullandığı korner atışı sırasında hücuma destek veren Fransız futbolcu, ile girdiği ikili mücadele sonrasında belinin üzerine sert şekilde yere düşmüştü. Bu pozisyonun ardından oyuna devam eden ancak tekrar yerde kalan Mirin'e sağlık ekipleri müdahale etti. İlk yarı boyunca sahada kalan tecrübeli savunmacı, devrenin bitmesiyle birlikte oyuna devam edemedi. Bu futbolcunun yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Mirin'in çıkmasının ardından savunmaya geçti.

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