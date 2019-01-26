26 Ocak 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Sivasspor'un konuğu Trabzonspor

Sivassporun konuğu Trabzonspor
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 Giriş Tarihi: 26.01.2019

Demir Grup , 'in 19. haftasında yarın 'u konuk edecek.

Ligdeki son 2 maçında deplasmanda 'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup olan temsilcisi, karşısında çıkış arayacak.

Bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden ve sadece 'ya mağlup olan kırmızı-beyazlılar, evindeki başarı grafiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

'da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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