Sivassporun konuğu Trabzonspor

Sivasspor'un konuğu Trabzonspor
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Ligdeki son 2 maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, Trabzonspor karşısında çıkış arayacak.
Bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden ve sadece Kasımpaşa'ya mağlup olan kırmızı-beyazlılar, evindeki başarı grafiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Sivasspor'da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
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