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    29 Nisan 2018, Pazar

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    Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti

    Kartala Aslan pençesi
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    'in 31'inci haftasında oynanan derbi karşılaşmasında , kendi sahasında 'ı 2-0 mağlup etti.

    Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 23'üncü dakikada Fernando ve 70'inci dakikada Garry Rodrigues kaydetti. 'ta Dusko Tosic 65'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya yükselterek haftayı lider kapattı. Beşiktaş ise 62 puanla 4'üncü sırada kendisine yer buldu.

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    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

    1'inci dakikada Gomis'in kafayla indirdiği topa hareketlenen Rodrigues ceza sahasına girdi. Savunmadan seken topa müdahale yapan Rodrigues, meşin yuvarlağa yetişemedi ve top Fabri'de kaldı.

    14'üncü dakikada Quaresma'nın sağ kanattan içeri kestiği ortaya Negredo'nun kafa vuruşu auta gitti.

    20'nci dakikada Negredo savunmadan sıyrılarak bomboş pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kaldı. İspanyol yıldız, Muslera'nın üzerinden topu aşırtmayı denedi ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

    23'üncü dakikada Rodrigues sol kanatta topu Nagatomo'nun önüne bıraktı. Japon futbolcunun içeri yerden kestiği topa dokunan Fernando, ağları sarstı: 1-0.

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    25'inci dakikada Quaresma, Galatasaray ceza sahasında seken topa vuruşunu yaptı ancak Muslera topa sahip oldu.

    29'uncu dakikada Negredo'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Quaresma, ayağının dışı ile vuruşunu yaptı, top Muslera'da kaldı.

    34'üncü dakikada sarı kırmızılı takımın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top havalandı. Maicon havalanan topa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağa Fabri sahip oldu.

    36'ncı dakikada Galatasaray önde yaptığı presle topu kaptı. Feghouli'den aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis'in vuruşunu Fabri kornere çeldi.

    39'uncu dakikada Adriano'nun sol kanattan içeri kestiği ortaya Talisca kafa vurdu, top dışarı çıktı.

    İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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    MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

    46'ncı dakikada Lens'in sol kanattan çevirdiği topa ceza sahası yayı üzerinden vuruş yapan Tolgay, meşin yuvarlağı dışarı attı.

    50'nci dakikada Quaresma topu sol kanattan sürdü ve vuruşunu yaptı. Muslera topu zorlukla kornere çeldi.

    53'üncü dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş Fabri'de kaldı. Daha sonra Fabri topu hızlıca ileri gönderdi ve seken top Babel'de kaldı. Babel'in Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş dışarı çıktı.

    59'uncu dakikada Feghouli'nin pasında topla buluşan Rodrigues bir süre topu sürdükten sonra vuruşunu yaptı, Fabri kurtardı.

    60'ıncı dakikada Lens'in içeri kestiği topa Babel hamle yaptı ancak dokunamadı.

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    61'inci dakikada Fernando'nun pasında Rodrigues topu bir süre sürdü ve sert bir vuruş yaptı. Savunmadan seken top ceza sahası içerisindeki Feghouli'nin önünde kaldı. Feghouli bomboş pozisyonda vuruşunu yaparken, savunma son anda araya girdi ve topu kornere yolladı.

    64'üncü dakikada Feghouli'nin uzun pasında Gomis ceza sahası içerisine girdi ve Tosic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Tosic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    66'ncı dakikada Gomis penaltı vuruşundan faydalanamadı.

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    70'inci dakikada Linnes takım arkadaşlarıyla paslaşarak ceza sahası yayına kadar gitti. Norveçli futbolcunun ara pasında topla buluşan Rodrigues'in vuruşu fileleri sarstı: 2-0.

    81'inci dakikada Linnes sağ kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. İçeri çevirdi topu savunma kornere çeldi.

    85'inci dakikada Gomis'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruş, savunmaya çarparak kornere çıktı.

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    STAT: Türk Telekom

    HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

    GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano (Dk. 21 Martin Linnes), Maicon, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Fernando, Ryan Donk, Sofiane Feghouli (Dk. 78 Sinan Gümüş), Younes Belhanda (Dk. 84 Selçuk İnan), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

    BEŞİKTAŞ: Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 61 Domagoj Vida), Dusko Tosic, Adriano, Gary Medel, Tolgay Arslan (Dk. 81 Oğuzhan Özyakup), Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo (Dk. 35 Jeremain Lens)

    GOLLER: Dk. 23 Fernando, Dk. 70 Rodrigues (Galatasaray)

    KIRMIZI KART: Dk. 65 Tosic (Beşiktaş)

    SARI KARTLAR: Belhanda, Fernando (Galatasaray) - Adriano, Talisca (Beşiktaş)

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