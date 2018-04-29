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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray, Beşiktaş’ı 5 lig maç aradan sonra mağlup etti

    Galatasaray 5 maç aradan sonra...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    , Süper Lig’de evinde karşılaştığı ’ı 2-0 mağlup etti ve rakibini 5 maç aradan sonra yenmeyi başardı.

    'de , Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı 'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılara karşı ligde oynadığı son 5 müsabakada 4 kez mağlup olurken, 1 kez de berabere kalmıştı. Bu maçı kazanan Galatasaray, rakibine karşı yenememe şanssızlığını da bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı en son 24 Mayıs 2015 yılında oynanan lig maçında 2-0 mağlup etmişti. Karşılaşmadan zaferle ayrılan Aslan, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan elde etti.

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