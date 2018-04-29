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Galatasaray-Beşiktaş derbisini 50 bin 304 kişi izledi
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Galatasaray-Beşiktaş derbisini Türk Telekom Stadyumu’nda 50 bin 304 taraftar izledi.
Bu sezon evinde oynadığı maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, bu geleneğini Beşiktaş derbisinde de sürdürdü. Saatlerde öncesinden stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla desteklerini sürdürerek görevini yaptı. Karşılaşmayı izlemeye ise toplam 50 bin 304 taraftar geldi.
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