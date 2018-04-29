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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray-Beşiktaş derbisini 50 bin 304 kişi izledi

    Dev derbiyi 50 bin 304 kişi izledi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    - derbisini Türk Telekom Stadyumu’nda 50 bin 304 taraftar izledi.

    Bu sezon evinde oynadığı maçlarda takımını yalnız bırakmayan taraftarları, bu geleneğini derbisinde de sürdürdü. Saatlerde öncesinden stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla desteklerini sürdürerek görevini yaptı. Karşılaşmayı izlemeye ise toplam 50 bin 304 taraftar geldi.

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