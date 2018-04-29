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    29 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Lucescu derbiyi Saffet Sancaklı'yla birlikte izledi

    Lucescu derbiyi Sancaklıyla birlikte izledi
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 29.04.2018

    A Milli Takım Teknik Direktörü , - derbisini MHP Milletvekili 'yla birlikte izledi.

    ve 'ı Süper Lig'de şampiyon yapan A Milli Takım Teknik Direktörü , derbiyi MHP Milletvekili olan eski futbolcu 'yla birlikte izledi. Karşılaşmayı izleyenler arasında eski Başbakan Mesut Yılmaz ve Galatasaray'dan kiralık olarak Sevilla'ya giden Lionel Carole'un yanı sıra çok sayıda ünlü isim yer aldı.

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