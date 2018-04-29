29 Nisan 2018, Pazar
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Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu
Giriş Tarihi: 29.04.2018
AHMET ÇAKAR: BU MAÇI KAYBEDEN 4. OLUR
3 ihtimalin de birbirine yakın olduğu ve şampiyonluk düğümünü, hatta ligin tepe sıralamasını değiştirebilecek çok kritik bir maç. Kazanan şampiyon olur mu? Bu sorunun da cevabı kolay değil ama kaybeden kesinlikle 4. olur.
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