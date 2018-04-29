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    29 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu

    Ahmet Çakardan flaş derbi yorumu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 29.04.2018

    AHMET ÇAKAR: BU MAÇI KAYBEDEN 4. OLUR

    3 ihtimalin de birbirine yakın olduğu ve şampiyonluk düğümünü, hatta ligin tepe sıralamasını değiştirebilecek çok kritik bir maç. Kazanan şampiyon olur mu? Bu sorunun da cevabı kolay değil ama kaybeden kesinlikle 4. olur.

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