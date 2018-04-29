İşte Süper Ligde güncel puan durumu ve kalan maçlar

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve kalan maçlar
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu ve şampiyonluk adaylarının kalan maçları
Süper Lig'in güncel puan durumu şu şekilde;
İşte şampiyonluk adaylarının kalan maçları:
Galatasaray (66)
Akhisarspor (d), Malatyaspor, Göztepe (d)
Başakşehir (65)
Sivasspor, Antalyaspor (d), Kasımpaşa
Fenerbahçe (63)
Bursaspor, Karabükspor (d), Konyaspor
Beşiktaş (62)
Kayserispor, Osmanlıspor (d), Sivasspor
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