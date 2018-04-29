;
    29 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve kalan maçlar

    İşte Süper Ligde güncel puan durumu ve kalan maçlar
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    'de güncel puan durumu ve şampiyonluk adaylarının kalan maçları

    Süper Lig'in güncel puan durumu şu şekilde;


    İşte şampiyonluk adaylarının kalan maçları:

    Galatasaray (66)

    Akhisarspor (d), Malatyaspor, Göztepe (d)

    Başakşehir (65)

    Sivasspor, Antalyaspor (d), Kasımpaşa

    Fenerbahçe (63)

    Bursaspor, Karabükspor (d), Konyaspor

    Beşiktaş (62)

    Kayserispor, Osmanlıspor (d), Sivasspor

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    Galatasaray 5 maç aradan sonra... Galatasaray 5 maç aradan sonra...
    Beşiktaşta bir şok sakatlık daha! Beşiktaş'ta bir şok sakatlık daha!
    Erman Toroğlundan şampiyonluk yorumu Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk yorumu
    BİZE ULAŞIN