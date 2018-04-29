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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Gomis, bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı

    Gomis, bu sezon ikinci kez...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    ’ın Fransız forveti , maçında penaltı kaçırdı. Gomis, ligde daha önce Konyaspor maçında da penaltı atışından yararlanamamıştı.

    'in 31. haftasında evinde ile karşılaşan , 64. dakikada Tosic'in Gomis'e yaptığı müdahalesi sonrasında penaltı kazandı. 66. dakikada topun başına geçen , penaltıdan yararlanamadı. Fransız futbolcu, ligde daha önce de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan, 2-1 kazanılan Konyaspor maçında penaltı kaçırmıştı.

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