Devler Ligi'nde de kükrüyor! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci zafer

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı RAMS Park'ta 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydederken temsilcimiz Devler Ligi'nde üst üste ikinci zaferini elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 12. dakikada Aleksey Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, yalnızca üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Rus yıldızın golüyle farkı ikiye çıkardı.



İLK YARIDA SİNİRLER GERİLDİ



Karşılaşmada sinirler gerildi. Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav, fiziksel bir gerilim yaşadı.

GALATASARAY'IN PUANI 6'YA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Lille galibiyetinin ardından üst üste ikinci kez kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Stuttgart ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.

GALATASARAY'IN SIRADAKİ RAKİBİ ASTON VILLA

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı ağırlayacak. Stuttgart ise İtalya deplasmanında Inter ile karşı karşıya gelecek.



İŞTE MAÇIN GOLLERİ

BATRAKOV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DURDURULAMIYOR

Sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadroya katılan Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Barcelona ve Lille karşılaşmalarının ardından Stuttgart mücadelesinde de fileleri havalandıran Rus futbolcu, 15 dakikada attığı iki golle Galatasaray'ın galibiyetinde başrol oynadı.

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MAÇTAN DAKİKAKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Führich'in pasında sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Leweling'in vuruşunda meşin yuvarlak, önce uzak sonra yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

12. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sallai, arka direğe ortaladı. Stuttgart savunmasının müdahalesiyle dönen topu önünde bulan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un müdahalesine rağmen üst direğe çarpıp fileleri sarstı: 1-0.

15. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in pasında savunma arkasına sarkan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un ayaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-0

20. dakikada Führich'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Leweling'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batrakov'un vuruşunda kaleci Bredlow, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada Deniz Undav'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Führich'in vuruşunda meşin yuvarlak, Galatasaray savunmasına çarptıktan sonra uzak direğin dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.