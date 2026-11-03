UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Yapılacak mücadeleyi değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Stuttgart bugün 3'lü oynuyor. Ofansif ve üretken bir takım. Ancak diğer tarafta pozisyon veren de bir takım. Son maçtaki kadroya yakın bir kadroyla çıkıyorlar. Sadece tek değişiklik yaptılar. Baskıları doğru yapmalıyız. Top bize geçtiğinde ise çabuk düşünmeliyiz. Bugün oyunun devamında kullanacağımız oyuncular da çok önemli. Bunun planlarını hazırladık. Karşımızda merkezi çok etkili kullanan bir takım var. Kanat bekleri de çok hücumcu. Planlarımızı ve analizlerimizi hazırladık.

Öndeki beşlileri çok ofansif ve çok üretkenler ama diğer açıdan baktığımızda pozisyon veren bir takım. Son maçtakinden sadece 1 değişiklik var. Baskılarımız önemli olacak. Asıl konu, top bize geçtiğinde çok çabuk düşünmemiz gerekiyor. Tekrar topu geri kazanmaya çalışan bir takım ama bir iki pasla da geçilip pozisyon verebilen bir takım. Çabuk düşünmemiz gerekiyor. Beraber savunma yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.