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Batrakov'dan Devler Ligi'nde gövde gösterisi! Stuttgart'ı da boş geçmedi

Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksei Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlıyor. Barcelona ve Lille maçlarının ardından Stuttgart karşısında da sahneye çıkan Rus yıldız, 15 dakikada attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti.

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Batrakov'dan Devler Ligi'nde gövde gösterisi! Stuttgart'ı da boş geçmedi

Galatasaray'ın bu sezon Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksei Batrakov, attığı gollerle sarı-kırmızılılara hayat veriyor.

Stuttgart maçı öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille ağlarına 1'er gol bırakan Rus oyuncu, Alman ekibine karşı da 15 dakikada 2 gol atarak yıldızlaştı.

İŞTE BATRAKOV'UN GOLLERİ

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