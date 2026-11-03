Batrakov'dan Devler Ligi'nde gövde gösterisi! Stuttgart'ı da boş geçmedi
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksei Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlıyor. Barcelona ve Lille maçlarının ardından Stuttgart karşısında da sahneye çıkan Rus yıldız, 15 dakikada attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray'ın bu sezon Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksei Batrakov, attığı gollerle sarı-kırmızılılara hayat veriyor.
Stuttgart maçı öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille ağlarına 1'er gol bırakan Rus oyuncu, Alman ekibine karşı da 15 dakikada 2 gol atarak yıldızlaştı.
İŞTE BATRAKOV'UN GOLLERİ
⚽🎯 Aleksey Batrakov harika vurdu, yine attı golünü! Temsilcimiz Galatasaray, 1-0 önde! l #UCL https://t.co/Lci98RrUoY— TRT Spor (@trtspor) November 3, 2026
🥅⚽ Rams Park'ta Batrakov şov var Batrakov! 🎯 Davinson'un nefis pasında Batrakov farkı 2'ye çıkardı! https://t.co/DYRk7D4wkA— TRT Spor (@trtspor) November 3, 2026