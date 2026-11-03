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Galatasaray'da Osimhen’den teknik heyete zemin tepkisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Stuttgart ile karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen, saha zemininin durumu nedeniyle teknik heyete tepki gösterdi.

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Galatasaray'da Osimhen’den teknik heyete zemin tepkisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, pas vermek istediği sırada ayağının zemine takılmasıyla zor anlar yaşadı.

Sahanın bazı bölümlerindeki kötü zemine tepki gösteren Nijeryalı yıldız, teknik heyete sahanın durumunu işaret ederek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Galatasaray'da Osimhen’den teknik heyete zemin tepkisi! - 1

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