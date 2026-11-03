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Galatasaray Batrakov ile 2 farkı yakaladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un 12 ve 15. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. İşte mücadelenin golleri...

Giriş Tarihi:
Galatasaray Batrakov ile 2 farkı yakaladı!

UEFA Şampiyonlar Lig'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Temsilcimiz Aleksey Batrakov'un 12. ve 15. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

⚽🎯 Aleksey Batrakov harika vurdu, yine attı golünü! Temsilcimiz Galatasaray, 1-0 önde! l #UCL https://t.co/Lci98RrUoY

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