Stuttgart'a çifte direk şoku! Uğurcan'ı geçen top çizgiyi geçmedi

Stuttgart, Galatasaray karşısında 8. dakikada gole çok yaklaştı. Leweling'in vuruşunda top önce sol, ardından sağ direğe çarparken sarı-kırmızılıları büyük bir tehlikeden direkler kurtardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekip gole çok yaklaştı. Alman temsilcisinin geliştirdiği atakta top iki direğe birden çarparak oyun alanına geri döndü.

Stuttgart, sol kanattan geliştirdiği atakta Führich ile hücum yönünü genişletti. İleri çıkan Mittelstädt, son çizgiye inerek sol ayağının içiyle ceza sahasına etkili bir orta gönderdi.

Kaleci Uğurcan Çakır'ı aşan top, arka direkte bulunan Leweling'e ulaştı. Leweling'in sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce sol direğe, ardından sağ direğe çarparak kale sahasına düştü.

Galatasaray savunması, büyük tehlike yaratan pozisyonun ardından topu uzaklaştırarak rakibine gol fırsatı vermedi.



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