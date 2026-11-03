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RAMS Park'ta sinirler gerildi! İşte o görüntüler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Stuttgart maçında sinirler gerildi. Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav, fiziksel bir gerilim yaşadı.

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RAMS Park'ta sinirler gerildi! İşte o görüntüler

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Galatasaray-Stuttgart mücadelesinde, maçın 37. dakikasında dakikalar ilerledikçe artan tansiyon doruk noktasına ulaştı. Barış Alper Yılmaz ile Chris Führich arasında yaşanan kıyasıya ikili mücadelenin ardından ortalık bir anda gerildi.

RAMS Park'ta sinirler gerildi! İşte o görüntüler - 1Bu pozisyonun devamında Stuttgart forması giyen Deniz Undav'ın Barış Alper'i itmesiyle birlikte saha kenarı adeta karıştı ve iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

RAMS Park'ta sinirler gerildi! İşte o görüntüler - 2Yaşanan bu gerilim dolu anların ardından maçın hakemi Chris Kavanagh, tarafları sakinleştirmek adına Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'ı sarı kartla cezalandırdı.

RAMS Park'ta sinirler gerildi! İşte o görüntüler - 3

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