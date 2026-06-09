Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer! Okan Buruk istedi yönetim devreye girdi
Üst üste 4. kez toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yaz transfer döneminde iddialı isimleri kadrosuna katmayı planlayan Cimbom'un ilk sürpriz hamlesi ise ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 09.06.2026 09:34