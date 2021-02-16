UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Almanya Bundesliga temsilcisi RB Leipzig ile İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi RB Leipzig, Ozan Kabak'ın yeni takımı Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Macaristan'ın Budapeşte kentinde yer alan Puskas Arena'da oynanacak olan mücadele öncesinde merak edilen tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor.

RB LEIPZIG - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Liverpool maçı 16 Şubat Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo, Poulsen

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Thiago, Wijnaldum, Jones, Salah, Firmino, Mane

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