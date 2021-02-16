16 Şubat 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

RB Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 Giriş Tarihi: 16.02.2021

son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Almanya Bundesliga temsilcisi ile İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son 16 turunda Alman ekibi , 'ın yeni takımı Liverpool ile kozlarını paylaşacak. 'ın kentinde yer alan Puskas Arena'da oynanacak olan mücadele öncesinde merak edilen tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor.

RB LEIPZIG - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Liverpool maçı 16 Şubat Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo, Poulsen

Liverpool: , -Arnold, Ozan Kabak, , , , , , , , Mane

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
RB Leipzig - Liverpool | CANLI RB Leipzig - Liverpool | CANLI
Barcelona - PSG | CANLI Barcelona - PSG | CANLI
Ozan Kabak Leipzig - Liverpool maçında tarihe geçti! Ozan Kabak Leipzig - Liverpool maçında tarihe geçti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör