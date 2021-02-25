25 Şubat 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atalanta 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid avantajı kaptı!
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Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

maçında , deplasmanda Atalanta'yı Ferland 'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.

maçında Atalanta ile , Gewiss Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İspanyol ekibi, rakibini 86. dakikada Ferland 'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti.

Ev sahibi takımda , 17. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atalanta ile arasındaki rövanş maçı 16 Mart Salı günü TSİ 23.00'te 'da oynanacak.

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Atalanta: Gollini, Toloi, , Djimsiti, Maahle, , Freuler, , Pessina, Muriel, Zapata

Real Madrid: Courtois, , , Nacho, Mendy, , , Modric, , Vinicius, Asensio

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