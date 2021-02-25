Atalanta 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid, deplasmanda Atalanta'yı Ferland Mendy'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Atalanta ile Real Madrid, Gewiss Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İspanyol ekibi, rakibini 86. dakikada Ferland Mendy'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti.
Ev sahibi takımda Remo Freuler, 17. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Atalanta ile Real Madrid arasındaki rövanş maçı 16 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Santiago Bernabeu'da oynanacak.
ATALANTA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Maahle, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Muriel, Zapata
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Vinicius, Asensio
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