Erling Haaland tarihe geçti! Borussia Dortmund 3-0 Club Brugge (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile Club Brugge karşı karşıya gelirken, Alman ekibi rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atan Erling Haalan Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Borussia Dortmund sahasında Club Brugge ile karşılaştı. Mücadeleyi Alman temsilcisi 3-0 kazandı.
Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 18. ve 60. dakikalarda Erling Haaland, 45'te ise Sancho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 4 maç sonunda grupta B. Dortmund 9 puana ulaşırken, C. Brugge ise 4 puanda kaldı.
HAALAND TARİHE GEÇTİ!
Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, Club Brugge maçında attığı gollerle Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole en kısa sürede ulaşan isim oldu. Norveçli oyuncu Şampiyonlar Ligi grup ve sonraki turlarında sadece 12 maçta 15 gole ulaştı
Geçen sezon Salzburg forması altında 6 maçta 8 gol atan Haaland, geçen sezon ve bu sezon B. Dortmund ile 6 maçta 7 gol attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları