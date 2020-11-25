25 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Erling Haaland tarihe geçti! Borussia Dortmund 3-0 Club Brugge (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dortmund'da Haaland tarihe geçti!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

Şampiyonlar Ligi'nde ile karşı karşıya gelirken, Alman ekibi rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atan Erling Haalan Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi Alman temsilcisi 3-0 kazandı.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 18. ve 60. dakikalarda , 45'te ise Sancho kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonunda grupta B. Dortmund 9 puana ulaşırken, C. Brugge ise 4 puanda kaldı.

HAALAND TARİHE GEÇTİ!

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, Club Brugge maçında attığı gollerle Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole en kısa sürede ulaşan isim oldu. Norveçli oyuncu Şampiyonlar Ligi grup ve sonraki turlarında sadece 12 maçta 15 gole ulaştı

Geçen sezon Salzburg forması altında 6 maçta 8 gol atan Haaland, geçen sezon ve bu sezon B. Dortmund ile 6 maçta 7 gol attı.

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