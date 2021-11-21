21 Kasım 2021, Pazar

OTOMOBİL

Formula 1 Katar Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Valtteri Bottas'a ceza

Verstappen ve Bottas’a ceza!
OTOMOBİL
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20 ayağı Katar'da düzenlendi. Katar Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Valtteri Bottas'ın ceza aldığı açıklandı. İşte detaylar...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Hollandalı Max Verstappen'in 5, Fin Valtteri Bottas'ın ise 3 sıra geriden başlama cezası aldığı açıklandı.

Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, Verstappen'in hakemlerin sıralama turları sırasında gösterdiği çift sarı bayrağa rağmen yavaşlamadığı için 5 sıra, Bottas'ın ise tek sarı bayrağa yavaşlamadığı için 3 sıra geriden başlama cezası aldığı ifade edildi.

Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,4 kilometre uzunluğundaki Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.827 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi olmuştu.

Hollandalı Max Verstappen (Red Bull-Honda), liderin 0.455 saniye arkasında ikinciliği, pisti takım arkadaşı Hamilton'dan 0.651 saniye yavaş turlayan Fin Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etmişti.

57 turluk yarış, TSİ 17.00'de başlayacak.

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