2026 FIFA Dünya Kupası önümüzdeki yaz ABD, Meksika ve Kanada'da ortak bir şekilde düzenlenecek. Türkiye, play-off yarı finelinde sahasında Romanya'yı, play-off finalinde de Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenerek Dünya Kupası biletini aldı. Millilerimiz böylece, 2026 Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda mücadele edecek. Peki, A Milli Takım'ımız bu maçları hangi tarihlerde ve nerede oynayacak? işte fikstürümüz… İşte Türkiye'nin Dünya Kupası F Grubu'ndaki fikstürü: -Avustralya, 13 Haziran saat: 07.00 (Vancouver, BC Stadyumu) -Paraguay, 19 Haziran saat: 07.00 (Santa Clara, Levi's Stadyumu) -ABD, 25 Haziran saat: 05.00 (Inglewood, SoFi Stadyumu)