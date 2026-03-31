A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçında Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası finallerine katılım hakkı elde etti. Tarihi zaferin ardından Başkan Erdoğan resmi sosyal medya hesabından bir tebrik paylaşımı yayımladı. Paylaşımda, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum." İfadeleri yer aldı.