Montella'dan flaş karar! İşte A Milli Takım'ımızın Bulgaristan maçı 11'i
A Milli Takım'ımız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E Grubu 7. maçında Bulgaristan'a konuk olacak. 'Bizim Çocuklar', bu mücadelede galip gelerek Dünya Kupası hayallerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte Vincenzo Montella'nın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
PORTEKİZLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.
GRUBUMUZDA SON DURUM NE?
Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi. A Milli Takım'ımız, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0 kaybetti. Grubun diğer maçında yarın aynı saatte İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.
SADECE BARIŞ ALPER YILMAZ YOK
Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek ve 14 Ekim'de Kocaeli'de oynanacak Gürcistan maçında şans verilmesi durumunda oynayabilecek.
BULGARİSTAN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜYLE SAHADA OLACAK
Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak. Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan'da Ilian Iliev'in yerine teknik direktörlük görevine son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Dimitrov getirildi.
GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
İŞTE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'MIZIN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun.