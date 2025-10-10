Montella'dan flaş karar! İşte A Milli Takım'ımızın Bulgaristan maçı 11'i

A Milli Takım'ımız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E Grubu 7. maçında Bulgaristan'a konuk olacak. 'Bizim Çocuklar', bu mücadelede galip gelerek Dünya Kupası hayallerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte Vincenzo Montella'nın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i... | Son dakika spor haberleri