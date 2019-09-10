Moldova - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç kaybetmedi. Peki, Moldova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Moldova - Türkiye karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Gol sayılarında büyük üstünlük
İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu.
Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.
İlk maç 1996'da
Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.
İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.
A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.
Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanacak.
Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.
Kişinev'de 4. maç
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak.
Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı.
Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.
Türkiye-Moldova rekabeti
Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|25.03.2019
|Eskişehir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|4-0
|27.03.2017
|Eskişehir
|Özel
|3-1
|13.10.2007
|Kişinev
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|11.10.2006
|Frankfurt
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|5-0
|20.08.2003
|Ankara
|Özel
|2-0
|06.10.2001
|Kişinev
|Dünya Kupası Elemeleri
|3-0
|02.09.2000
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-0
|08.09.1999
|Kişinev
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|27.03.1999
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-0
|14.08.1996
|İstanbul
|Özel
|2-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
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