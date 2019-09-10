11 Eylül 2019, Çarşamba
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında Moldova'ya konuk oldu. Başkent Kişinev'de oynanan müsabaka yoğun ilgi gördü. Karşılaşma 10 bin 500 kapasiteli Zimbru Stadyumu'nda oynandı. Türk taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den ve çevre ülkelerde yaşan taraftarlar bu mücadelede millileri yalnız bırakmadı. Moldova halkının da karşılaşmaya ilgisi yüksekti.
Zimbru Stadı'nda milli maça yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 11.09.2019
Moldova ile A Milli Futbol Takımı arasında Zimbru Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hem Türk taraftarları hem de Moldova halkı yoğun ilgi gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında Moldova'ya konuk oldu. Başkent Kişinev'de oynanan müsabaka yoğun ilgi gördü. Karşılaşma 10 bin 500 kapasiteli Zimbru Stadyumu'nda oynandı. Türk taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den ve çevre ülkelerde yaşan taraftarlar bu mücadelede millileri yalnız bırakmadı. Moldova halkının da karşılaşmaya ilgisi yüksekti.
Maçı izlemek için Kişinev'e gelen bazı Türk taraftarlar, bilet bulamamaktan şikayetçi oldu.
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