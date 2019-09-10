11 Eylül 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Zimbru Stadı'nda milli maça yoğun ilgi

Zimbru Stadı'nda milli maça yoğun ilgi
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 11.09.2019

Moldova ile A arasında ’nda oynanan karşılaşmaya hem Türk taraftarları hem de Moldova halkı yoğun ilgi gösterdi.

A , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında Moldova'ya konuk oldu. Başkent Kişinev'de oynanan müsabaka yoğun ilgi gördü. Karşılaşma 10 bin 500 kapasiteli 'nda oynandı. Türk taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. 'den ve çevre ülkelerde yaşan taraftarlar bu mücadelede millileri yalnız bırakmadı. Moldova halkının da karşılaşmaya ilgisi yüksekti.
Maçı izlemek için Kişinev'e gelen bazı Türk taraftarlar, bilet bulamamaktan şikayetçi oldu.

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