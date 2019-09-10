Yeni lider Türkiye! İşte puan durumu...

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemelerinin altıncı maçında Moldova ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Cenk Tosun (2) Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve grupta liderliğe yükseldi. İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunda puan durumu...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 23:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





