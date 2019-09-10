11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Yeni lider Türkiye! İşte puan durumu...

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemelerinin altıncı maçında Moldova ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Cenk Tosun (2) Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve grupta liderliğe yükseldi. İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunda puan durumu...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 23:41
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Yeni lider Türkiye! İşte puan durumu...
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemelerinin altıncı maçında Moldova ile karşılaştı. Millilerimiz maç boyu üstün götürdüğü karşılaşmayı 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunun puan durumu...
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Yeni lider Türkiye! İşte puan durumu...

1- TÜRKİYE 15 PUAN

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Yeni lider Türkiye! İşte puan durumu...

2- FRANSA 15 PUAN

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Yeni lider Türkiye! İşte puan durumu...

3- İZLANDA 12 PUAN

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Yeni lider Türkiye! İşte puan durumu...

4- ARNAVUTLUK 9 PUAN

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