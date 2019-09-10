11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Moldova - Türkiye maçına Emre Belözoğlu damgası! Ozan Tufan...

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri kapsamında H grubunda Moldova ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Milli takımın kaptanı Emre Belözoğlu yedek olmasına rağmen maça damgasını vurdu. İşte Türkiye - Moldova karşılaşmasından kareler ve Emre Belözoğlu detayı...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 23:54
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Moldova - Türkiye maçına Emre Belözoğlu damgası! Ozan Tufan...
Millilerimiz kritik Moldova deplasmanından kayıpsız döndü.
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Moldova - Türkiye maçına Emre Belözoğlu damgası! Ozan Tufan...
Türkiye gruptan çıkma yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
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Moldova - Türkiye maçına Emre Belözoğlu damgası! Ozan Tufan...
A Milli Futbol Takımımız maça Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan Karaman, Cenk Tosun 11'iyle çıktı.
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Moldova - Türkiye maçına Emre Belözoğlu damgası! Ozan Tufan...
Maça hızlı başlayan Milliler, üst üste pozisyonlardan yararlanamadı.
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Moldova - Türkiye maçına Emre Belözoğlu damgası! Ozan Tufan...
İlk yarıda atakları sıklaştıran A Milli Takım aradığı golü 37. dakikada buldu. Savunma arkasına iyi sarkan Cenk Tosun, kaleciden çok klas kurtularak topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçti.
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