Moldova - Türkiye maçına Emre Belözoğlu damgası! Ozan Tufan...

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri kapsamında H grubunda Moldova ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Milli takımın kaptanı Emre Belözoğlu yedek olmasına rağmen maça damgasını vurdu. İşte Türkiye - Moldova karşılaşmasından kareler ve Emre Belözoğlu detayı...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 23:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





