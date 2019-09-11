11 Eylül 2019, Çarşamba
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Şenol Güneş'ten flaş sözler: Nifak tohumları ekenler var
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kapsamında H Grubu'ndaki rakibi Moldova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz harika futboluyla mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve birçok isim açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.09.2019 01:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 01:09
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