Şenol Güneş'ten flaş sözler: Nifak tohumları ekenler var

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Türkiye için güzel bir gece. Andorra maçında biraz üzülmüştük ama burada çocuklarımız baştan sona çok iyi oynadılar, neticeye gittiler, 4-0 gibi çok önemli bir galibiyet aldık burada. Her maç zor, gördük işte Andorra maçını."