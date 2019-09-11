11 Eylül 2019, Çarşamba

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Şenol Güneş'ten flaş sözler: Nifak tohumları ekenler var

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kapsamında H Grubu'ndaki rakibi Moldova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz harika futboluyla mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve birçok isim açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.09.2019 01:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 01:09
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Şenol Güneş'ten flaş sözler: Nifak tohumları ekenler var

Milliler'in 4 gollü müthiş zaferinin ardından peş peşe açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...

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Şenol Güneş'ten flaş sözler: Nifak tohumları ekenler var

HAKAN ÇALHANOĞLU: "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadık. Maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İlk dakikalardan belli oldu, tempo bizdeydi. Bizim için çok önemliyi. Arnavutluk'un kazanması da şans oldu."

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Şenol Güneş'ten flaş sözler: Nifak tohumları ekenler var

"Önümüzdeki maçlardan da inşallah galibiyetle döneriz. Fransa maçı inşallah erken final olur. Son maça kalıyoruz genelde hep."

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Şenol Güneş'ten flaş sözler: Nifak tohumları ekenler var

"İleriye bakmam lazım, Milan'da oynuyorum, kaliteli futbolcu olduğumu biliyorum, ders çıkarıp daha iyi çalışacağım."

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Şenol Güneş'ten flaş sözler: Nifak tohumları ekenler var

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Türkiye için güzel bir gece. Andorra maçında biraz üzülmüştük ama burada çocuklarımız baştan sona çok iyi oynadılar, neticeye gittiler, 4-0 gibi çok önemli bir galibiyet aldık burada. Her maç zor, gördük işte Andorra maçını."

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