05 Eylül 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı

Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019

A 'ın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Federasyonu'ndan () yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in sağ üst arka baldırındaki kas yaralanması nedeniyle A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. Öte yandan 'ın ise sakatlığının tamamen geçtiği bildirildi.

Kulüp takımlarında yaşamış oldukları mevcut sakatlıkları ile kampa katılan, kampının ilk gününden itibaren tedavi ve bireysel antrenman programlarına başlayan ve kampın ilk antrenmanında sakatlanan oyuncularla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Her iki alt baldırında da kas yaralanması bulunan 'ün tedavisinde olumlu ilerleme kaydedilmiş olup, ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlaması planlanmaktadır.

'ın sakatlığı tamamen geçmiştir.

Daha önce kulübünde tendinit teşhisi konulan, bu şekilde antrenman ve müsabakalara devam eden 'ın, milli takım kampına katılışını takiben tedavisine devam edilmiş ve oyuncu sağlığı göz önünde bulundurularak takımla idman yapması uygun görülmemiştir. Tedavisinde, sağlığını riske atmayacak ölçüde ilerleme kaydedildiği takdirde takımla idmanlara katılması kararı değerlendirilecektir.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecini milli takım kampında geçirmek üzere Türkiye'ye gelen , kendisi için planlanan program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.

Kampın ilk antrenmanında sol ayak bileğinden sakatlık geçiren Nazım Sangaré'nin tedavisinde olumlu ilerleme kaydedilmiş olup, ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlaması öngörülmektedir.

, Abdülkadir Ömür, , Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosuna çağrılmamıştır. ise kampın başlangıcında yapılan kontrol ve muayeneler neticesinde sakatlığının karşılaşmalara kadar düzelmeyeceği tespit edildiğinden aday kadrodan çıkarılmıştır."

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