Deniz Türüç hakkında olay yorum: Golü attığı yerden taksi 20 lira yazar

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kapsamında H Grubu'ndaki rakibi Moldova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 57. dakikasında ceza sahası önünde serbest vuruş kazanılmasının ardından topun başına geçen Deniz Türüç mükemmel bir gol kaydetti. Deniz'in bu golü sonrası sosyal medyada taraftarlar yüzlerce yorumda bulunurken Deniz Türüç kısa sürede en çok konuşulan isimler arasına girdi. İşte o tepkiler...