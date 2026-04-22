Konyaspor'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermeli paylaşım!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde evinde Fenerbahçe'yi yenerek yarı finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde TÜMOSAN Konyaspor, evinde Fenerbahçe'yi nefes kesen bir maçın ardından 120+2. dakikada Marko Jevtovic'in penaltı golüyle elemiş ve yarı finale yükselmişti.
Yeşil-beyazlı ekip, yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
İlk yarı finalist TÜMOSAN Konyaspor, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.