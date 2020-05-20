20 Mayıs 2020, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'dan corona virüsü açıklaması

Yeni sonuçlar açıklandı! 2 oyuncu pozitif çıkmıştı...
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.05.2020

ekiplerinde daha önce corona virüsü testi pozitif çıkan iki futbolcu da dahil olmak üzere tüm yeni test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu.

, daha önce pozitif sonuç alınan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3. testleri neticesinde; daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
TFF'den Kasımpaşa'ya geçmiş olsun mesajı TFF'den Kasımpaşa'ya geçmiş olsun mesajı
Geçmiş olsun Paşa Geçmiş olsun Paşa
Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör