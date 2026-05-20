Galatasaray'dan fırsat transferi! Takımı küme düşünce...
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, uygulanacak 10+4 kuralı sebebiyle genç yabancılara yöneldi. Sarı-kırmızılı ekip takımının küme düşmesi sebebiyle ayrılığa hazırlanan Ganalı yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeni sezonda geniş ve güçlü bir kadro kurarak 5. şampiyonluğu elde etmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte flaş bir isim gündeme geldi.
Transferfeed'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın Leicester City'nin 22 yaşındaki Ganalı sağ kanadı Issahaku Abdul Fatawu'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralı sebebiyle 23 yaş üstü yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların oyuncunun 23 yaş altı olması sebebiyle kontenjana uygunluğu önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.
Championship'e veda ederek İngiltere'nin 3. kademe ligi olan League One'a düşen Leicester City'nin de oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtildi.
Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Fulham, Aston Villa ve Bournemouth'un yanı sıra RB Leipzig'in de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
Leicester'ın 22 yaşındaki Ganalı futbolcu için 20 milyon Sterlin'lik bir bonservis beklentisi olduğu da aktarıldı.