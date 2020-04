Epic Games'ten ücretsiz 2 oyun! Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun...

Dünyaca ünlü oyun firması Epic Games her hafta bedava oyun indirme imkanı sunuyor. Epic Games bu hafta iki oyunu birden bedava sunuyor. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun oyunlarını Epic Games'in sayfasından ücretsiz indirebilirsiniz...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar evlerinde kendini karantina altına aldılar. Karantina esnasında en çok tercih edilen eylemlerden biri de oyun oynamak. Epic Games bu ihtiyacınızı en iyi şekilde giderecek. Her hafta ücretsiz oyun hizmeti sunan Epic Games bu hafta 2 oyunu ücretsiz indirme imkanı sunuyor.

SHERLOCK HOLMES: CRIMES AND PUNISHMENTS

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, Epic Games tarafından ücretsiz sunulan oyunlardan birisi. 60 TL fiyat etkiketi olan oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Oyun, Sherlock Holmes oyunları arasında en dikkat çeken yapımlardan birisi. Shelock Holmes ile birlikte yine cinayet vakalarını aydınlatmaya çalışırken, bir yandan da kaybolanları arıyor ve buluyorsunuz.

CLOSE THE SUN

Close The Sun, elektriğin mucidi Sırp bilim insanı Nikola Tesla'yı konu alıyor. Oyun hikayesiyle oldukça dikkat çekiyor. Zaman olarak 1897 yılında geçen oyun, Nikola Tesla tarafından tasarlanan Helios isimli dev bir gemide geçiyor. Oynanış olarak Close to the Sun'ın BioShock'u andırıyor.

EPIC GAMES İNDİRİMLERİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Epic Games'e üye olduktan sonra her iki oyunu da 16 Nisan saat 18.00'e kadar ücretsiz indirebilirsiniz.

