ABD - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. ABD ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, ABD - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. ABD ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ABD - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Kolombiya maçı 9 Haziran Pazar günü saat 00.30'da oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.