10 Nisan 2020, Cuma

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Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef ne zaman başlıyor? Alef dizisinin konusu ne? Alef hangi kanalda yayınlanacak?

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef ne zaman başlıyor?
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu 'nun başrolünde olduğu isimli yayına giriyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte ve 'in yer aldığı Alef hakkında birçok araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Alef dizisinin konusu ne? Alef dizisi saat kaçta yayınlanacak?

ATV'nin fenomen programının sunucusu ünlü oyuncu 'nun başrolünde olduğu dizisi hakkında tüm detaylar belli oldu. Mistik olaylarla polisiyeyi birleştiren seyircileri ekrana kitleyecek. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, ve 'in yer aldığı Alef dizisi hakkında tüm detayları sizler için derledik.

ALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alef'in 1. ve 2. bölümü Blu TV ve FX TV'de 10 Nisan Cuma akşamı 21.30'da aynı anda yayınlanacak. Alef bu haftaya özel iki bölüm peş peşe yayınlanacak. Dizi, FX'te sansürlü olarak yayınlanacak. Alef'in sansürsüz versiyonunu izlemek isteyenler ise BluTV'den izleyebilecek.

ALEF DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

severler ekran başına! Alef polisiye kategorisinde çekilen bir dizi olsa da içerisinde tarihi ve mistik öğeler barındırmasıyla farklı bir yapım olacak. Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide Kenan İmirzalıoğlu Kemal isimli bir dedektifi canlandıracak. Dizide genç Kemal'in ortağı ise tecrübeli dedektif Settar (Ahmet Mümtaz Taylan) olacak. İkili İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşecek. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılacak. Cinayetleri çözmeye çalışan ekip buldukları her delil ile yüzyıllar boyu geriye gidecekler.

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