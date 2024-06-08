Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 8 Haziran Cumartesi 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

8 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Haziran Cumartesi 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,29 (Alış) - 32,30 (Satış)

EURO: 34,84 (Alış) - 34,87 (Satış)

STERLİN: 40,27 (Alış) - 41,06 (Satış)

1 DOLAR = 32,30 TL

👉8 Haziran Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.381,76

Gram altın satış: 2.382,47

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.910,00

Çeyrek altın satış: 3.984,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.844,00

Yarım altın satış: 7.960,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.567,00

Tam altın satış: 15.871,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.059,00

Cumhuriyet altını satış: 16.301,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 15.977,00

Ata altın satış: 16.285,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Haziran Cumartesi günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.