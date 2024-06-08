Türkiye - İspanya final maçı CANLI izle | Türkyie - İspanya ampute final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan Ampute Milli Futbol Takımı, İspanya ile kozlarını paylaşacak. Yarı finalde rakibi Polonya'yı 5-1 mağlup ederek finale yükselen kırmızı-beyazlıların final maçı heyecanla bekleniyor. Peki Türkyie - İspanya ampute final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanıyor. Ampute Milli Takımımız, final maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 mağlup eden Ay-Yıldızları canlı izlemek isteyenler arama motorlarında 'Türkiye - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?' sorgulamaları yapıyor. İşte Türkiye - İspanya ampute final maçı canlı izleme linki...

TÜRKİYE - İSPANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - İspanya maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSPANYA FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci yarı finalinde İspanya ile İngiltere karşılaştı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İspanya, ikinci yarıdaki oyunuyla maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.