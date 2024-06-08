Meksika - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Meksika ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Meksika - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Meksika ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Meksika - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MEKSİKA - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Meksika - Brezilya maçı 9 Haziran Pazar günü saat 04.00'te oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.