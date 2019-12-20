20 Aralık 2019, Cuma
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Gaziantep tek yürek
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Gaziantep FK tarafından "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek" etkinliği düzenlendi.
Gaziantep FK tarafından "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek" etkinliği düzenlendi. Başkan Mehmet Büyükekşi, "Dünyanın her noktasındaki Gazianteplilerin, kendini Antepli hisseden herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi. SMS'le destekte bulunanlar ve iş insanları tarafından 240 bin forma satın alındı.
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