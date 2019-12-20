20 Aralık 2019, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep tek yürek

Gaziantep tek yürek
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Gaziantep FK tarafından "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek" etkinliği düzenlendi.

Gaziantep FK tarafından "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek" etkinliği düzenlendi. Başkan Mehmet Büyükekşi, "Dünyanın her noktasındaki Gazianteplilerin, kendini Antepli hisseden herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi. SMS'le destekte bulunanlar ve iş insanları tarafından 240 bin forma satın alındı.
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